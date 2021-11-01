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Голышмановские аграрии собрали 100 тысяч тонн зерна

Экономика, 14:29 27 ноября 2021

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Больше 100 тыс. тонн зерна собрали голышмановские аграрии в 2021 году. На объемах урожая сказались пандемия и засуха.

По словам заместителя главы Голышмановского округа Владимира Попова, особенно пострадали сельхозпредприятия, которые не соблюдали агротехнологии выращивания зерновых. В выигрыше остались те, кто ежегодно добросовестно работал с землей.

Средняя урожайность по округу - чуть больше 19 центнеров с гектара. Лучших результатов - 26 центнеров с гектара - удалось добиться крестьянско-фермерскому хозяйству Жакслыка Исмакова. Оно стало передовиком среди растениеводческих предприятий.

Сельхозпредприятия Голышмановского округа приобрели спецтехники на 172 млн рублей.

В областных состязаниях Голышмановский городской округ занял третье место во второй экономической зоне, сообщает Мегатюмень.

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# аграрии , урожай

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