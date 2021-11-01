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Тюменцам расскажут, как начать бизнес с нуля

Экономика, 09:26 30 ноября 2021

инвестиционное агентство Тюменской области

Онлайн-тренинг "Азбука предпринимателя" для жителей Тюменской области, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект, состоится 6 декабря в 17 часов. Участие в тренинге бесплатное.

Тюменцы научатся оценивать свои бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-план, а также узнают о процедуре регистрации бизнеса, источниках финансирования и мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Для участия в тренинге необходима регистрация.

"Азбука предпринимателя" — это образовательный проект, разработанный АО "Корпорация "МСП".

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# обучение , предпринимательство

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