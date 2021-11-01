Тюменцам расскажут, как начать бизнес с нуля

инвестиционное агентство Тюменской области инвестиционное агентство Тюменской области

Онлайн-тренинг "Азбука предпринимателя" для жителей Тюменской области, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект, состоится 6 декабря в 17 часов. Участие в тренинге бесплатное.

Тюменцы научатся оценивать свои бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-план, а также узнают о процедуре регистрации бизнеса, источниках финансирования и мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Для участия в тренинге необходима регистрация.

"Азбука предпринимателя" — это образовательный проект, разработанный АО "Корпорация "МСП".