В Тюменской области выбрали самых спортивных мам

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Более 80 человек приняли участие в конкурсе "Спортивная мама 72", сообщает департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.

За награды боролись мамы из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Казанского, Голышмановского, Упоровского, Бердюжского, Викуловского, Абатского, Омутинского районов.

Конкурс проводился в социальных сетях в течение двух недель. Победителей выбирали в номинациях фото и видео. Участницы показывали свои умения в экстремальных забегах, конных скачках, стрельбе из оружия, армспорте, кикбоксинге и др. В числе поклонниц физической культуры и спорта была 82-летняя Таисья Кривоногова, у которой пять детей, 10 внуков и 12 правнуков.

В номинации "Фото" лучшей мамой признали Марию Злыгостеву. Также в число победителей вошли Юлия Еловикова из Омутниского района и Наталья Паламарчук из Тюмени. В номинации "Видео" отмечены Наталья Новичкова из с. Казанское, Татьяна Левашова из Казанского района и Алена Емельянова из Тюмени.

Победители получат настоящие олимпийские перчатки, предоставленные для конкурса Олимпийским советом Тюменской области.