В Тобольске продолжат реновацию фасадов домов гостевого маршрута за счет городского бюджета

| Фото: администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Реновация фасадов домов гостевого маршрута продолжится в 2022 г. за счет городского бюджета. Такое решение принято по итогам публичных слушаний бюджета Тобольска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Об этом глава города Максим Афанасьев написал в своем Instagram.

"Бюджет традиционно ориентирован на социальную сферу и на сохранение всех социальных гарантий тоболякам.В непростых экономических условиях удаётся сохранить бюджет развития, и ключевые проекты, планируемые к реализации, тому подтверждение", - отметил он.

В 2022 году в Тобольске за счет городского бюджета будет модернизирована территория школы №12 и капитально отремонтирован первый корпус школы №16. Восстановят оставшиеся три бассейна в детских садах и отремонтируют здание Дома детского творчества, в котором расположен Кванториум.

По словам Афанасьева, предусмотрено достаточное финансирование программ поддержки одаренных детей во всех сферах: образование, спорт и искусство.

На частичное благоустройство придомовых территорий заложен такой же объем финансов, как и в 2021 г. В Тобольске возобновят комплексное благоустройство дворов.

Больше бюджетных средств запланировано в 2022 году и на ремонт дорог.

"Зайдём в строительство дорог в 15 микрорайне, в проектирование улицы Алябьева с устройством тротуаров, освещения, ливневой канализации. Эта транспортная артерия давно нуждается в кардинальных изменениях в лучшую сторону. Запланировано благоустройство набережных рек Слесарка и Курдюмка, общественных пространств в 7а микрорайоне и в Менделеево", - говорит глава города, который поблагодарил горожан, которые участвовали в публичных слушаниях городского бюджета.

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Анжела Лебедева