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30 тюменских дзюдоистов выступят в Екатеринбурге

Спорт, 09:37 30 ноября 2021

центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Тюменские дзюдоисты поборются за призы в Екатеринбурге. Турнир "На призы главы Екатеринбурга" среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения пройдет 1-2 декабря, сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

От центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" бороться за медали отправятся 30 спортсменов тренеров Эдуарда Котова, Вадима Гусева, Магомедшафи Небиева, Андрея Стенина и Татьяны Беляевой.

В первый день состязаний, 1 декабря состоятся поединки у ребят в весовых категориях от 42 до 90 кг. 2 декабря на татами выйдут девушки в категориях от 40 до 70 кг.

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# дзюдо , Екатеринбург

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