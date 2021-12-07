В Тюменской области объем потенциальных инвестиций в лесопромышленность составил более 200 млн рублей в 2021 году

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

46 проектов разного уровня приняло в сопровождение Инвестиционное агентство Тюменской области за 11 месяцев 2021 года.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов напомнил, что в регионе определены девять приоритетных направлений инвестиционного развития до 2024 года. Это нефтесервисное оборудование и услуги, нефтехимия и переработка полимеров, лесопромышленный комплекс, туризм, агропромышленный комплекс, добыча нефти, стимулирование инвестиций МСП на муниципальном уровне, жилищное строительство и развитие креативных индустрий

"В лесопромышленности потенциальные инвестпроекты - на сумму свыше 200 миллионов рублей. Сейчас отрабатываем с ними вопросы, касающиеся выделения земельных участков, подключения к сетям и другие. В этом месяце компания "Свеза" приступает к модернизации своего производства, будет выпускать широкоформатную фанеру, - сказал Николай Пуртов. - Имеются серьезные проекты в сфере логистики. У нас есть распределительные центры "Магнита", "Пятерочки", будет работать центр "Монетки". Работаем с компанией "Wildberries" по размещению складских комплексов международного уровня. Потенциальными инвесторами являются участники нефтегазового кластера".

В числе последних крупных инвестпроектов - строительство "Протеинсибом" завода по глубокой переработке гороха в Ишиме, следующей очереди тепличного комплекса "ТюменьАгро", модернизация Тюменского химико-фармацевтического завода, запуск производства кардиопрепаратов компании "Фармасинтез" с возможностью дальнейшего увеличения объемов инвестиций. Среди принятых в 2021 году на реализацию проектов в регионе есть и менее масштабные. Так, например, предприниматели открывают бизнес в туристической, социальной, агропромышленной, строительной и других отраслях, отметили в инвестагентстве.

"Любой, кто инвестирует миллион рублей и создает рабочее место, для нас - инвестор, мы работаем с ним так же, как с крупным бизнесом. В районах с реализацией инвестпроектов помогают муниципальные команды", - сказал Николай Пуртов.

Сейчас в региональном реестре находятся 595 проектов, из них 240 сопровождает фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", остальные - муниципалитеты.

Татьяна Ковалева