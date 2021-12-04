Более 3,5 тыс участников проекта "ПолитСтартап" стали депутатами разного уровня

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"Единая Россия" фактически единственная партия в стране, которая считает обновление своим стратегическим приоритетом, отметил председатель партии Дмитрий Медведев во время выступления на третьем этапе ХХ съезда "Единой России", который проходит 4 декабря в Москве, сообщается на официальном сайте партии.

"Единой России", как и любой другой партии, а правящей – в особенности, нужны энергичные, достойные люди, которые понимают, что быть частью правящей партии — огромная ответственность. Мы открыли Высшую партийную школу, чьи образовательные модули сопряжены с ежегодным избирательным циклом. Запустили проект "ПолитСтартап", который придал мощный импульс внутрипартийной конкуренции. За четыре года его реализации 3,5 тыс. участников стали депутатами разных уровней. Из них — 15 человек пополнили состав депутатов Государственной думы. Более тысячи наших опытных товарищей стали наставниками для молодых политиков, все этим занимались, и я тоже", — сказал он.

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Большое внимание "Единая Россия" уделяет совершенствованию предварительного голосования. В 2021 году в предварительном голосовании приняли участие около 11 млн избирателей — это более 10% от их общего числа в стране. Это основной инструмент внутрипартийной конкуренции, он помогает определить наиболее талантливых и перспективных кандидатов на выборах различного уровня, отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, Тюменская область ежегодно является пилотной площадкой "ПолитСтартапа". В 2018 году регион "зашел" в проект одним из первых, тогда в Тюмени состоялись выборы в городскую думу. В 2019 году область стала пилотным регионом для реализации проекта на муниципальных выборах, свои силы в нем пробовала молодежь Ялуторовска. В 2020 году проект впервые был "обкатан" в районах, где прошли выборы в думы сельских поселений: в Уватском, Тобольском и Тюменском.