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Владимир Путин назвал "Единую Россию" партией-лидером

Политика, 17:22 04 декабря 2021

партия "Единая Россия" | Фото: партия "Единая Россия"

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"Единая Россия" доказала, что по праву является партией-лидером и партией большинства, заявил президент Владимир Путин.

Ранее он отмечал, что "Единая Россия" достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, сообщает РИА Новости.

"Выдержала жесткую открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом. Вновь доказала, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства", - сказал Путин на съезде ЕР.

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# Владимир Путин , Единая Россия

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