Артюхов: партии "Единая Россия" в Тюменской области предстоит воплощать в жизнь народную программу

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

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Партии "Единая Россия" в Тюменской области предстоит воплощать в жизнь народную программу. От жителей региона в региональное отделение поступило 66 тыс. предложений. Об этом сообщил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, участвовавший в съезде партии.

"Региональное отделение получило от жителей области 66 тыс. предложений. "Единая Россия" – это партия, которая находится в постоянном контакте с гражданами. Все, что мы делаем, мы делаем вместе с нашими земляками", – сказал он.

По его словам, больше всего инициатив поступило по вопросам социальной сферы.

Президент Владимир Путин на пленарном заседании третьего этапа XX съезда партии предложил партии "Единая Россия" придерживаться принципа "выполнили одну задачу - сразу же нужно ставить следующую".

"Тогда народная программа будет не только воплощаться, но и развиваться. Обновляться, чтобы соответствовать времени и насущным запросам людей. С наиболее острыми проблемами они обращаются к "Единой России", надеясь на отклик самой влиятельной политической силы. Ключевую роль здесь должны играть первички. На этом уровне надо развивать общественный диалог, развивать обратную связь", – отметил Владимир Путин.