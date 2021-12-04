Дмитрий Медведев отметил важную работу депутатов и волонтеров в пандемию

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России в пандемию удалось избежать сверхтяжелых последствий, хотя трудностей много, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Практически во всех странах мира последствия пандемии вызвали резкое падение уровня жизни, рост инфляции, пробуксовку работы системы здравоохранения. В нашей стране удалось избежать сверхтяжелых последствий, хотя трудностей очень много, что тут говорить", - цитирует РИА "Новости" Медведева на съезде "Единой России".

Медведев отметил, что пандемия коронавируса драматически изменила всю жизнь, мир вошел в эпоху турбулентности, наблюдается усиление самых разных вызовов, которые представляют угрозу.

"Почти два последних года мы с вами живем в новой реальности. В мире, охваченном пандемией коронавируса, которая драматически изменила вообще всю привычную жизнь, всю среду обитания. Распространение опасной инфекции - это тяжелейшая проблема, но не единственная. Мы наблюдаем резкое усиление сразу самых различных вызовов, которые представляют все большую угрозу человечеству. Вообще мир вошел в эпоху турбулентности", - сказал он.

Председатель "Единой России", выступая на съезде партии, также заявил, что ее волонтерам и депутатам предстоит задача донести до россиян важность вакцинации от коронавируса.

"На наших депутатов, на волонтерский актив ложится и дополнительная задача – донести до максимально большого количества людей информацию о важности вакцинации (от коронавируса). Это исключительно важная задача сегодня", - заявил Медведев.

Напомним, что "Единая Россия" привлекла на борьбу с COVID-19 больше 100 тыс. человек и собрала более 500 млн рублей членских взносов и благотворительных пожертвований.

Дмитрий Медведев также заявил, что борьба с коронавирусом предстоит долгая, он не отступает, партия продолжит оказывать людям реальную помощь.

"К сожалению, коронавирус не отступает. Борьба с ним предстоит долгая. Будем вести работу постоянно. Пока в ней есть потребность. Пока можем оказывать людям реальную помощь. Направления (работы) понятные: автоволонтерство, работа в "красных зонах". Это доставка продуктовых наборов, лекарств", - заявил Медведев.

При этом он отметил, что работа партии не была бы невозможна без волонтеров, "они вкладывали (в работу) всю душу, не требуя ничего взамен". Среди этих людей были депутаты от муниципальных советов до Государственной думы, добавил Медведев.

В Тюменской области волонтерский центр партии и ОНФ был открыт 19 марта 2020 года. Основные направления помощи, которыми занимаются активисты центра под руководством председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководителя исполкома регионального отделения партии Ольги Швецовой — это доставка продуктов и лекарств пожилым людям и людям из группы риска, помощь многодетным семьям, поддержка врачей и их семей, помощь лечебным учреждениям и автоволонтерство. В работе волонтерского центра участвуют депутаты всех уровней, в том числе Государственной думы, Тюменских областной и городской дум.