Александр Моор избран в высший совет партии "Единая Россия"

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете Более 3,5 тыс участников проекта «ПолитСтартап» стали депутатами разного уровня

Губернатор Тюменской области Александр Моор избран в высший совет партии "Единая Россия" на третьем этапе съезда партии, который проходит в Москве.

Напомним, на заключительном этапе съезда "Единой России" представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты обсуждают планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Государственную думу.

Также в соответствии с Уставом на съезде проходят перевыборы руководящих и центральных органов "Единой России": участники съезда избрали председателя партии, высший и генеральный советы "Единой России", комиссию по этике. Будут сформированы составы генерального и высшего советов, центральной контрольной комиссии.