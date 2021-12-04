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Александр Моор избран в высший совет партии "Единая Россия"

Губернатор, 17:47 04 декабря 2021

информационный центр правительства Тюменской области

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Губернатор Тюменской области Александр Моор избран в высший совет партии "Единая Россия" на третьем этапе съезда партии, который проходит в Москве.

Напомним, на заключительном этапе съезда "Единой России" представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты обсуждают планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Государственную думу.

Также в соответствии с Уставом на съезде проходят перевыборы руководящих и центральных органов "Единой России": участники съезда избрали председателя партии, высший и генеральный советы "Единой России", комиссию по этике. Будут сформированы составы генерального и высшего советов, центральной контрольной комиссии.

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# Александр Моор , Единая Россия

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