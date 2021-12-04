Утверждены новые составы генерального и высшего советов "Единой России"

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Новый состав генерального совета - руководящего коллегиального органа партии утвердили на съезде "Единой России" 4 декабря. Ротация составила около 55%, пишет ТАСС.

В частности, в рамках ротации в состав генсовета вошли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минстроя Ирек Файзуллин, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, глава Дагестана Сергей Меликов, сенатор Инна Святенко. Покинули ряды генсовета губернаторы Брянской и Еврейской автономной областей Александр Богомаз и Ростислав Гольдштейн, первый замминистра труда РФ Ольга Баталина, депутаты Госдумы Владимир Бурматов и Виктор Зубарев.

Также на съезде избран новый высший совет партии. Согласно уставу он избирается из числа "выдающихся общественных и политических деятелей РФ, имеющих большой авторитет в российском обществе и на международной арене, в том числе не являющихся членами партии". Численный состав высшего совета определяется съездом, его членов избирают делегаты съезда путем открытого голосования.

Возглавил высший совет Борис Грызлов. В высший совет вошли, в частности, полпреды президента РФ, главы регионов, депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства, спикеры законодательных собраний субъектов РФ, секретари региональных отделений, а также представители государственных корпораций, учреждений культуры и образования, общественных организаций. Ранее стало известно, что в высший совет партии "Единая Россия" на третьем этапе съезда партии вошел губернатор Тюменской области Александр Моор.