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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Анна Кузнецова стала куратором общественных приемных "Единой России"

Политика, 11:24 05 декабря 2021

Фото: пресс-служба ЕР

Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова стала куратором общественных приемных партии "Единая Россия".

Туда обращаются люди с самыми разными вопросами и проблемами. С их помощью не только помогают каждому конкретному человеку, но и собирают информацию, чтобы в последствии решать общие задачи на федеральном уровне

По всей стране, в том числе в Тюменской области, действуют более 2,5 тыс. общественных приемных "Единой России". За пять лет в них обратились 4,5 млн человек.

"Очень надеюсь, что общественные приемные, штабы общественной поддержки, станут той точкой сборки, которая, в том числе, поможет осуществлять очень важную, очень чуткую обратную связь", - заявила Анна Кузнецова.

Отметим, что в связи с 20-летием "Единой России" прием по личным вопросам в онлайн-формате провел член Высшего совета партии, губернатор Тюменской области Александр Моор.

По итогам личного приема принято решение о ремонте улицы в Ишиме. Кроме того, три жителя региона, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, получили материальную помощь.

Евгений Бабенко

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# Единая Россия , общественные приемные

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