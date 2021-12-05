Анна Кузнецова стала куратором общественных приемных "Единой России"

Фото: пресс-служба ЕР Фото: пресс-служба ЕР

Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова стала куратором общественных приемных партии "Единая Россия".

Туда обращаются люди с самыми разными вопросами и проблемами. С их помощью не только помогают каждому конкретному человеку, но и собирают информацию, чтобы в последствии решать общие задачи на федеральном уровне

По всей стране, в том числе в Тюменской области, действуют более 2,5 тыс. общественных приемных "Единой России". За пять лет в них обратились 4,5 млн человек.

"Очень надеюсь, что общественные приемные, штабы общественной поддержки, станут той точкой сборки, которая, в том числе, поможет осуществлять очень важную, очень чуткую обратную связь", - заявила Анна Кузнецова.

Отметим, что в связи с 20-летием "Единой России" прием по личным вопросам в онлайн-формате провел член Высшего совета партии, губернатор Тюменской области Александр Моор.

По итогам личного приема принято решение о ремонте улицы в Ишиме. Кроме того, три жителя региона, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, получили материальную помощь.

Евгений Бабенко