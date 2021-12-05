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Владимир Якушев: тюменские болельщики очень любят мини-футбол

Политика, 20:51 05 декабря 2021

Фото ИА "Тюменская линия"

Первый тайм матча элитного раунда Лиги чемпионов между МФК "Тюмень" и "Кайратом" из Казахстана, который проходит в СК "Центральный" в областной столице, завершился со счетом 0:1 в пользу гостей. В начале второго тайма хозяева поля сравняли счет. Завершилась игра победой тюменцев со счетом 3:2.

"Никто не предполагал, что игра будет простой. Обе команды играют в очень вязкий футбол. "Кайрат" - очень сыгранный коллектив, имеет несколько высокопрофессиональных легионеров, потому никто не рассчитывал на легкую победу", - прокомментировал находившийся в числе болельщиков полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Полпред главы государства высоко оценил организацию турнира и атмосферу на трибунах. "Тюменский болельщик очень любит мини-футбол", - подчеркнул он.

По мнению Владимира Якушева, МФК "Тюмень" и екатеринбургский клуб "Синара", который сегодня тоже играет матч элитного раунда Лиги чемпионов, отличаются от других клубов тем, что опираются на воспитанников собственных школ.

"Мы всегда к этому стремились. Небольшое количество легионеров нужно только для того, чтобы основная масса местных игроков могла у них учиться и повышать свой профессиональный уровень. Это принципиальная позиция, и она себя оправдывает", - подчеркнул полпред президента России в УФО.

Отметим, что матчи элитного раунда Лиги чемпионов проходят в Тюмени с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по предупреждению распространения COVID-19.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , мини-футбольный клуб Тюмень

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