Тюменцев приглашают на встречу самозанятых в формате открытого микрофона

| Фото: группа Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: группа Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Встреча клуба самозанятых Тюменской области начнется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 8 декабря в 16 часов. В программе — свободный микрофон, нетворкинг и ярмарка товаров и услуг самозанятых. Участие бесплатное.

На встрече каждый самозанятый сможет поделиться своим опытом в формате открытого микрофона. Длительность выступления — от 5 до 15 минут.

Зарегистрироваться на встречу и подать заявку на участие в открытом микрофоне можно по ссылке.

На мероприятие приглашают не только самозанятых, но и тех, кто только планирует перейти на налог на профессиональный доход.