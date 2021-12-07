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О развитии территорий через креативные индустрии расскажут тюменцам

Экономика, 18:23 07 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вебинар "Экосистемный подход в развитии территорий. Создание привлекательных инвестиционных проектов через инструменты креативных индустрий" состоится 8 декабря в 14 часов 30 минут. Участие в вебинаре — бесплатное.

Экспертом выступит Сергей Долгов. Его бюро специализируется на работе с малыми территориями и запуске региональных проектов государственно-частного партнерства на стыке образования, девелопмента и развития сообществ.

За последний год Сергей Долгов и его бюро участвовали в разработке программы развития "Тюмень-500", интерактивной карты будущих и реализованных креативных кластеров Rurban Creative Map, программы магистратуры НИУ ВШЭ "Бренд территории как медиа продукт" и других проектах.

К участию в вебинаре приглашаются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, регистрация — по ссылке.

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# вебинар , инвестиционные проекты , креативные индустрии

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