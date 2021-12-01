Быть лучшими в своем деле посоветовала тюменка, открывшая школу гандбола

| Фото: Федерация гандбола Тюмени | Фото: Федерация гандбола Тюмени

20 тюменских ребят в возрасте 12 лет и старше занимаются гандболом в школе тюменской предпринимательницы Юлии Румянцевой. Есть желание начать работать и с маленькими детьми.

"Мы пока только разрабатываем свой бренд, потому что начали работать в этом направлении недавно, с сентября 2021 года. После нового года в планах начать работать с детьми младшего возраста в детских садах", - рассказала она корреспонденту "Тюменской линии".

Юлия Румянцева в сфере физической культуры трудится более 25 лет, сама всю жизнь занималась спортом.

"Вернувшись в школу, необходимо было выбрать спортивную секцию, выбрала гандбол, создала Федерацию гандбола Тюменской области. С этого все и началось. Потом появились вопросы, как грамотно преподнести этот вид спорта", - пояснила она.

Для того чтобы найти финансирование для развития гандбола, Юлия Румянцева в 2021 году прошла обучение в Школе социального предпринимательства, Школе маркетинга и бизнеса и по программе "Азбука предпринимателя, приняла участие в проекте "Мама - предприниматель" фонда "Инвестиционного агентства Тюменской области".

"Совмещать работу в школе и развивать свое дело становится сложнее, ловлю себя на мысли, что так работать нельзя, нужно уйти из найма и посвятить себя любимому делу. Для этого нужно все просчитать, выбрать правильную схему, по которой можно работать, оценить все свои возможности", - отметила она.

По словам Юлии Румянцевой, на сегодняшний день для индивидуального предпринимателя выгодно, эффективно и достойно работать по патентной системе.

"После нового года будем подавать документы на получение микрозайма от фонда "Инвестиционного агентства Тюменской области". Эти средства планируем потратить на ремонт и покупку оборудования. Во время пандемии государство предоставляет различные меры поддержки, это хорошее подспорье", - отметила она.

Начинающим предпринимателям Юлия Румянцева пожелала верить в себя, не бояться, идти к цели и быть лучшими в своем деле.

Ирина Шемякина