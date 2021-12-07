Андрей Пантелеев раскрыл секрет успешного развития экспорта в регионе

| Фото: с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram

В 2021 году Тюменской области удалось добиться серьезных успехов в развитии экспорта. Способствовал этому системный подход, применяемый в регионе.

Об этом заявил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев на стратегической сессии "Регионы России: новые точки роста экспорта" Тюменского экспортного форума, который проходит 7 декабря.

По его словам, применяемые в Тюменской области инструменты позволяют уверенно смотреть вперед. Важную роль играет синхронизация стратегий каждой конкретной компании и региона. В этом случае усилия одной и другой сторон приносят максимальный эффект.

"Созданная система позволяет нам прилагать усилия вовремя в нужном месте, не растрачивать попусту силы там, где мы не видим перспектив. При появлении компании, которая способна двигаться в каком-то новом направлении, мы смотрим на ее стратегию и стараемся скорректировать работу наших подразделений в этом направлении. Поэтому результаты такого подхода хорошие и нам важно успеть увидеть возможности, которые открываются, и вместе с бизнесом активно идти вперед", - отметил Андрей Пантелеев.

Отметим, за девять месяцев 2021 года внешнеторговый оборот Тюменской области достиг 1 млрд 880 млн долларов. За весь 2020 год этот показатель составил чуть более 2 млрд долларов. При этом на экспорт приходится более половины внешнеторгового оборота. Свои товары и услуги в другие страны отправляют 178 компаний Тюменской области. Экспортируют продукцию химической промышленности, топливно-энергетического комплекса, машины, оборудование, транспортные средства, пиломатериалы и фанеру. Больше всего тюменской продукции в 2021 году отгрузили в Китай, Турцию, Бельгию, Нидерланды и Польшу. Появились и новые рынки сбыта, такие, как ЮАР, Доминикана, Алжир, Конго, Тунис, Албания.

"В 2021 году мы видим положительную динамику роста, перевыполнение поставленных планов. Хорошей тенденцией является рост не только объема поставляемых энергетических товаров и услуг, но и развитие других направлений. Так, на 8% увеличились объемы экспорта в области машиностроения и поставки оборудования, на 30% - продукции агропромышленного комплекса, на 86% - товаров деревообработки. А запуск нового нефтехимического комбината позволяет увеличить объемы продаж этой продукции за рубеж в четыре раза", - подчеркнул заместитель губернатора.

Добавим, Тюменский экспортный форум проходит в Тюмени в третий раз. В 2021 году он организован в гибридном формате. В телевизионной студии актуальные темы развития экспорта в региона России обсуждают представители власти, институтов развития внешнеэкономической деятельности, ведущие экспортеры со всего мира. В режиме онлайн к обсуждению подключаются специалисты из Свердловской, Челябинской областей, Красноярского края, Башкирии и других регионов.

Любовь Голышева