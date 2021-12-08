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Объемы поставок продукции фермеров Тюменской области в социальные организации растут

Экономика, 09:33 08 декабря 2021

admtyumen.ru

В муниципальных районах Тюменской области продолжается работа по созданию системы закупки продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, и поставки ее в учреждения социальной через сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Ключевым и главным инфраструктурным каналом сбыта для тюменских производителей сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, являются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности области.

"В настоящее время, - отмечено в сообщении, - в области зарегистрировано 367 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 287 предприятий из них являются действующими".

Кроме того, в Ялуторовском, Бердюжском, Викуловском, Сорокинском, Упоровском районах действуют пять сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые перерабатывают часть продукции, производимой малыми формами хозяйствования в районах и реализуют ее на местных рынках и рынках близлежащих районов области, а также поставляют ее в социальные организации.

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# облдума , социальные услуги , фермеры

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