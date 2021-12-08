Тюменка Виктория Сливко лидирует в Кубке России по биатлону

| Фото: СБР | Фото: СБР

Тюменка Виктория Сливко лидирует в рейтинге Кубка России текущего сезона. Она набрала 238 очков, сообщает Союз биатлонистов России.

Тюменка опережает Анастасия Егорову из Мурманской области (198) и новосибирскую биатлонистку Анна Никулину (196). В общем рейтинге среди женщин Сливко занимает третье место. Впереди только Анастасия Шевченко из Свердловской области и удмуртская спортсменка Ульяна Нигматуллина.

У мужчин рейтинг возглавляет Эдуард Латыпов из Башкортостана (369). Тюменец Александр Логинов занимает пятое место (224).