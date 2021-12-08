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Тюменка Виктория Сливко лидирует в Кубке России по биатлону

Спорт, 16:22 08 декабря 2021

СБР | Фото: СБР

Тюменка Виктория Сливко лидирует в рейтинге Кубка России текущего сезона. Она набрала 238 очков, сообщает Союз биатлонистов России.

Тюменка опережает Анастасия Егорову из Мурманской области (198) и новосибирскую биатлонистку Анна Никулину (196). В общем рейтинге среди женщин Сливко занимает третье место. Впереди только Анастасия Шевченко из Свердловской области и удмуртская спортсменка Ульяна Нигматуллина.

У мужчин рейтинг возглавляет Эдуард Латыпов из Башкортостана (369). Тюменец Александр Логинов занимает пятое место (224).

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# биатлон , Виктория Сливко

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