Уральских и ямальских спасателей наградят за помощь в ликвидации пожаров в Тюменской области

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Благодарственные письма правительства Тюменской области получат 12 работников управления аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа и Уральской базы авиационной охраны лесов.

Соответствующе распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр правительства региона.

"Спасибо коллегам, нашим соседям. Мы привлекли дополнительно десантников из Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловская область нам помогла", – отметил губернатор.

Он также добавил, что с огнем сражались около 300 десантников федеральной авиалесоохраны.

Отметим, сейчас в Тюменской области идет создание региональной противопожарной службы. Она позволит обеспечить оперативное тушение, в том числе и ландшафтных пожаров.