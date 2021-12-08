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Уральских и ямальских спасателей наградят за помощь в ликвидации пожаров в Тюменской области

Губернатор, 16:09 08 декабря 2021

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Благодарственные письма правительства Тюменской области получат 12 работников управления аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа и Уральской базы авиационной охраны лесов.

Соответствующе распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр правительства региона.

"Спасибо коллегам, нашим соседям. Мы привлекли дополнительно десантников из Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловская область нам помогла", – отметил губернатор.

Он также добавил, что с огнем сражались около 300 десантников федеральной авиалесоохраны.

Отметим, сейчас в Тюменской области идет создание региональной противопожарной службы. Она позволит обеспечить оперативное тушение, в том числе и ландшафтных пожаров.

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# Александр Моор , награды , пожарные

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