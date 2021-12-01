В Тюменской области выбрали оригинальные кормушки для птиц

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Итоги второго конкурса фотографий кормушек для птиц, который прошел в рамках проекта "Территория чибисов", подвели в компании СИБУР, сообщает ЗапСибНефтехим.

На конкурс поступило 564 работы из Тюменской, Амурской и Томской областей. Итоги конкурса были подведены в каждом из трех регионов. В Тюменской области с учетом количества поступивших из региона заявок победители определены в трех номинациях. Критериями для выявления лидеров стали оригинальность решения по изготовлению кормушки, соблюдение общепринятых правил размещения кормушек и подкормки птиц, композиция снимка и соблюдение пропорций.

В номинация "Детские сады" первое место занял Алмас Мадин из Юргинского района. Второе место у Матвея Знаменщикова из Сорокинского района. Третье место у тоболяков Никиты Кисилева и Эльдара Валитова.

В номинации "Начальная школа" победила Виктория Трескулова из Омутинского района. Матвей Нуриахметов из Ярковского района стал вторым. Третье место у тюменцев Софии Кобец и Дмитрия Жданова, а также Владислава Звонарева из Бердюжского района.

В номинация "Средняя школа" все места заняли тоболяки. Первое место - Валерий Насхутдинов. Второе - Даниил Суслов, третье - Полина Федорова и Егор Журавлев из Тобольского района.

Все участники фотоконкурса получат электронные сертификаты за помощь птицам в зимний период.