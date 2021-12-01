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Новое контрольное оборудование появилось на тюменском "Стеклотехе"

Экономика, 14:51 14 декабря 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Современные автоматы контроля появились на заводе ООО "Стеклотех" в п. Богандинский Тюменского района. Они позволяют проводить полный автоматический камерный контроль стеклотары по основным видам дефектов, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Закупка нового оборудования стала возможной благодаря реализации инвестиционного проекта по модернизации действующего бизнеса. Объем вложений превысил 27 млн рублей.

Оснащение производственных линий инспекционным оборудованием компания "Стеклотех" начала в мае 2021 года. В настоящее время проект завершен, все производственные площадки укомплектованы автоматами контроля.

ООО "Стеклотех" является единственным высокотехнологичным производителем стеклотары в Уральском Федеральном округе. Предприятие выпускает продукцию для напитков, консервации и т. д. Производственная мощность завода составляет 300 млн бутылок в год. Готовая продукция поставляется на рынок пищевой стеклотары в различные регионы России.

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# инвестиции , инвестиционное агентство Тюменской области , Стеклотех

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