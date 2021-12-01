Проект ледового комплекса в Ишиме разработают в начале 2022 года

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Проводить тренировки по фигурному катанию, игре в хоккей, соревнования, а также развивать массовый спорт и организовать прокат спортивного инвентаря предполагается в новом ледовом комплексе Ишима, который построят между домами на ул. Республики, 76а и Большой, 200, сообщает администрация города.

На первом этаже комплекса будет зал с ледовым полем, на втором этаже - залы "сухих" тренировок фигуристов и хоккеистов, зал для отработки бросков по воротам, зал силовой нагрузки с тренажерами и спортивными снарядами и зал общей физической подготовки. При спортивных зонах организуют вспомогательные помещения - командные раздевалки с душевыми, санузлами, тренерские комнаты, помещение для ледовой техники. Откроется буфет.

В администрации Ишима отметили, что важно соблюсти сроки разработки проектной документации и завершить эту работу в первом квартале 2022 года.