Ярмарку, мастер-классы, викторину проведут на итоговой встрече самозанятых в Тюмени

| Фото: группа "Предприниматели «Опора России» Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Предприниматели «Опора России» Тюмень" ВКонтакте

Последняя в 2021 году встреча клуба самозанятых в Тюмени состоится по адресу Севастопольская, 31 16 декабря, начало в 16 часов 30 минут. В уютной дружеской обстановке участники намерены подвести итоги работы и создать новогоднее настроение, сообщает "Опора России" в Тюмени.

На встрече будут организованы викторина "Итоги года с самозанятыми", на которой в игровой форме обсудят достигнутые в 2021 результаты; бесплатная возможность представить свои товары на ярмарке; новый формат коммуникации: гости смогут выступить со своей лекцией или мастер-классом в формате "свободного микрофона"; нетворкинг; ответы на вопросы по самозанятости.

Регистрация на встречу здесь. Организаторы просят отметить, какие товары участники хотели бы представить на ярмарке и с какой темой выступить.