Пенсионеры из Викуловского района выполняют нормативы комплекса ГТО

| Фото: gto.ru | Фото: gto.ru

16 активистов группы “Здоровье”, в которую входят пожилые жители Викуловского района, выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

“Спортсмены выполнили сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине и проплыли 25 метров. Они показали всем, что в любом возрасте можно оставаться активными, бодрыми и оптимистичными. Уверены, что их пример подвигнет других к занятиям физической культурой и спортом”, – поделилась специалист Викуловского центра тестирования ДЮСШ "Спринт" Надежда Загородных.

Опытные спортсмены начинают готовиться к выполнению нормативов заранее. Так, например, 73-летняя Людмила Прокопьева приступила к тренировкам еще летом, а уже в декабре прошла первые испытания, чтобы получить заветный знак.

“Хочется выполнить нормативы на золотой знак, а если так не случится, буду рада любому. Замечательно стать участником такого спортивного события, ведь пенсионерам только в радость сменить род деятельности. Спорт нас объединяет, в группе "Здоровье" мы общаемся, развиваем физическую силу и выносливость”, – рассказала спортсменка.

29 участников группы "Здоровье" уже получили свои награды. Среди них 11 обладателей золотых, 12 серебряных и шесть бронзовых знаков отличия.