В Тюмени в 2021 году построили и реконструировали 19 километров дорог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 19 км дорог построено и реконструировано в Тюмени в 2021 г. Самый масштабный проект - транспортная развязка Мельникайте – Дружбы - 7,6 км эстакады. Строительство объекта завершат до 15 ноября 2022 г., сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

В микрорайоне Ново-Патрушево пробита ул. Монтажников, новая дорога соединила район с кольцом по ул. Федюнинского.

Строительство дорог велось в микрорайонах: Ямальский-2, ж.р. Березняковский, Восточный-2, в районе Плеханово проложено 3,27 км дорожного полотна.

"В планах дорожников на следующий сезон продолжить строительство и реконструкцию дорог в указанных жилых районах, в том числе в Казарово, Велижанского тракта, Европейский, по улице Розы Трениной в Тюменском микрорайоне, Тимофея Кармацкого, в квартале улиц Алебашевской – Дружбы – Мельникайте – Туры", - говорят в администрации города.

Работ по капитальному ремонту пройдут в с/о "Царево", "Большое Царево-1, -2, -3".

Преображение ждет и ул. Ленина на участке от музея "Городская дума" до ул. Красина.