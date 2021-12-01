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Тюменские боксеры отличились на Кубке мира нефтяных стран

Спорт, 17:34 15 декабря 2021

Федерация бокса Тюменской области | Фото: Федерация бокса Тюменской области

Тюменцы Эмин Хатаев и Альбина Молдажанова завоевали золотые награды Кубка мира нефтяных стран по боксу. Соревнования проходили в Нижневартовске и были посвящены памяти героя социалистического труда Фармана Салманова.

Всего в турнире приняли участие более 130 участников из Азербайджана, Алжира, Казахстана, Монголии, Чили, России и других стран.

Альбина Молдажановой завоевала золотую награду в весовой категории до 70 кг. В главном поединке турнира тюменка оказалась сильнее Аделии Бабаджановой из Югры.

Эмину Хатаеву не было равных в весовой категории свыше 92 кг. В финале он одолел югорчанина Александра Дорофеева.

Евгений Новоселов

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# Альбина Молдажанова , бокс

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