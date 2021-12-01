В Тюмени на "Ярмарке инвестиций" поддержали три предпринимательских проекта

организаторов "Ярмарки инвестицй" организаторов "Ярмарки инвестицй"

Проект предпринимателя Елены Шараповой "ТРКTrade.ru — онлайн экосистема для легпрома" получил поддержку от инвесторов в объеме 50 млн рублей. Тюменец Александр Просоедов привлек 1,78 млн рублей на реализацию проекта "Soup culture". Автор проекта досугового центра для пожилых людей "Посиделки" Татьяна Чернышева получит 300 тыс. рублей на воплощение в жизнь досугового центра для пожилых людей "Посиделки".

Такие решения приняты по итогам "Ярмарки инвестиций" в Тюменском технопарке 17 декабря.

"И "Ярмарка инвестиций", и Innoweek- это площадки, на которых оперативно представляют множество хорошо подготовленных проектов. Это удобно инвестору и позволяет быстро понять, есть ли предмет для разговора. По итогам каждого мероприятия несколько проектов привлекают средства", - пояснил директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

организаторов "Ярмарки инвестицй" организаторов "Ярмарки инвестицй"

Он поддержал желание предпринимателей развивать культуру инвестирования в регионе и помочь в организации обучающего курса для инвесторов, если такая инициатива будет высказана. Участники круглого стола обозначили сложности, с которыми сталкиваются предприниматели, желающие вложиться в чужой бизнес, в том числе недостаток компетенций и сложности с оценкой своих рисков.

"Сегодня мы остро нуждаемся в развитии клуба наставников и клуба инвесторов. И тот, и другой у нас есть, в них соответственно около 30 и 50 человек. Но качество наставничества и инвестирования нужно улучшать, это позволит инвестировать в другие предприятия больше и с минимальными рисками", - сказал вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров.

Он отметил, за последние семь лет заявки на "Ярмарку инвестиций" подали около 3 тыс. предпринимателей. На последней в 2021 году встрече были представлены 16 бизнес-проектов, в том числе сервис по работе с недвижимостью, продюсерский центр, завод по производству керамического кирпича, учебный и досуговый центры. Запрошенные суммы для их реализации - от 300 тыс. до 2 млрд рублей.

организаторов "Ярмарки инвестицй" организаторов "Ярмарки инвестицй"

По итогам мероприятия участники получили сертификаты о прохождении образовательных курсов. Три проекта получили сертификат на консультацию по оценке бизнес-проекта от АО "ПАСТУХОВ КАПИТАЛИС" и приглашение от инвесторов для дальнейшего сотрудничества.

Предприниматель Татьяна Чернышева при поддержке инвестора организует досуг для пожилых тюменцев: "За пожилыми будет организован дневной уход. При этом они будут проживать дома, что психологически проще для самих людей и их семей. Стоимость ухода значительно ниже пребывания в пансионате. Качество предоставляемых услуг на очень высоком уровне".

Добавим, Татьяна в 2021 г. прошла обучение по программе "Инвестиционного акселератора". Благодаря обучению ей удалось подробно расписать финансовую модель, рассчитать бизнес-план и сделать проект прозрачным для предполагаемых инвесторов.

Всего на мероприятии присутствовали 20 инвесторов и экспертов из разных областей.

Татьяна Ковалева