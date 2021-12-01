В зимнюю площадку "Конторы пароходства" вошли музыкальные вечера, лекции и мастер-классы

| Фото: из сообщества "Конторы пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Конторы пароходства" во ВКонтакте

Зимняя площадка мультицентра "Конторы пароходства" откроется в Тюмени 23 декабря.

"Зимняя площадка "Конторы пароходства" — это серия событий к Новому году. В расписание вошли новогодние мастер-классы, лекции, музыкальные вечера, йога, катания на коньках и с горки. Целевая аудитория достаточно широкая — молодежь, семейные пары с детьми, люди среднего и старшего возраста", — рассказала продюсер событий "Конторы пароходства" Анастасия Зыкова.

23 декабря с 19 до 22 часов пройдет "Шоу коротких историй". 24 декабря в 19 часов откроется выставка "Встречи во внешнем" с экскурсией от художника и куратора Константина Рослякова. Встреча с авторами этой экспозиции пройдет и 25 декабря в 17 часов 30 минут.

25 декабря в 18 часов 30 минут стартует лекция философа Йоэля Регева. В этот же день с 11 до 21 часа развернется "Здесь маркет", где горожане смогут купить подарки ручной работы для своих родных и друзей.

28 декабря с 19 до 22 часов состоится традиционный концерт "Набережник", на котором смогут выступить все желающие.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова