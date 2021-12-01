Участники нефтегазового кластера познакомились с перспективными арктическими проектами

| Фото: Владимира Огнева | Фото: Владимира Огнева

В Тюменском технопарке состоялась стратегическая сессия "Арктические проекты: перспективы развития", организованная Ассоциацией "Нефтегазовый кластер". Одним из ключевых участников сессии стало "Газпромнефть-Заполярье".

На площадке сессии в Тюмени представители дочерних обществ "Газпром нефти", нефтесервисных компаний и производителей оборудования обсуждали возможности и условия партнерств для реализации перспективных проектов в Арктике.

"Газпромнефть-Заполярье" разрабатывает месторождения в ЯНАО, Оренбуржье и Восточной Сибири на основе рисковых операторских договоров с "Газпромом". В ходе стратсессии предприятие представило потенциальным партнерам свои проекты на Ямале и обозначило ключевые задачи по их реализации.

Производители и поставщики оборудования в формате выставки презентовали свои разработки и решения для добычи углеводородов и обустройства промыслов, которые помогут преодолеть стоящие перед компанией вызовы.

В мероприятии принял участие вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он отметил, что Арктика представляет собой стратегический резерв для долгосрочного развития отечественной экономики. Неразведанные запасы нефти в арктической зоне составляют около 13%, а природного газа – около 30% от общего объема неразведанных в мире. При этом уже сегодня в Заполярье добывается более 80% природного газа России, что обеспечивает около 20% экспорта.

"Работа в экстремальных природно-климатических условиях, особенности транспортной инфраструктуры, глубина залегания ресурсов – серьезные вызовы для отечественной промышленности, - подчеркнул Юрий Борисов. - Именно поэтому подобные стратегические сессии приобретают особое значение. Они являются инструментом в решении задач, связанных с поиском передовых технологий и выпуском высокотехнологичного отечественного оборудования. Убежден, что решить задачу освоения Арктики можно только сообща, задействовав все возможности отечественной промышленности".

По словам директора по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексея Вашкевича, "Газпром нефть" нацелена на внедрение прорывных технологий и развивает для этого различные партнерства – от совместных проектов с фундаментальной наукой до поддержки инновационных компаний и стартапов. "Сегодня наша компания – это платформа для промышленной интеграции по многим направлениям технологического развития. Мы уже не первый год находимся в партнерстве с Ассоциацией нефтегазового кластера. Созданы все элементы для успешного взаимодействия. В ближайшее время ожидаем демонстрации коммерческого потенциала и конкретные проекты", - сообщил он.

Ключевые проекты "Газпромнефть-Заполярья" на Ямале связаны с разработкой нефтяных оторочек Песцового, Ен-Яхинского и Уренгойского месторождений, сложных ачимовских залежей Ямбургского месторождения, а также неоком-юрских залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений. Как отметил генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников: "Арктические проекты имеют стратегическое значение не только для предприятия, но и для нефтегазовой отрасли в целом. Они сопряжены с большим объемом финансовых инвестиций, с геологическими неопределенностями и технологическими вызовами. Поэтому для нас важен диалог с производителями и поставщиками оборудования и услуг, развитие партнерств для достижения максимальной эффективности реализации проектов при соблюдении высоких стандартов безопасности и сохранении уникальной экосистемы Арктики".

Тюменский нефтегазовый кластер был создан в 2019 году совместно с компанией "Газпром нефть", за это время к нему присоединились предприятия из семи регионов России. В ноябре 2021 года кластер был зарегистрирован в Минпромторге РФ. "Мы видим, что “Газпром нефть” наращивает объемы арктических проектов, - сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. - Это сигнал для всех игроков рынка – для сервисных компаний и производителей оборудования не только из Тюменской области. Задача кластера – транслировать отрасли те вызовы, которые стоят перед крупными вертикально интегрированными нефтегазовыми компаниями, консолидировать проекты, которые им можно предложить. Мы видим, что сильно изменилась ситуация с точки зрения открытости компаний. Еще пять лет назад было крайне сложно себе представить, что будут возможны такие открытые диалоги, где мы станем обсуждать стратегии компаний, а именно это делается в рамках кластера".