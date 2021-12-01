Тюменцам предлагают приобрести мясо, рыбу, мед на фермерских ярмарках

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре ярмарочных площадки откроют для жителей Тюмени фермеры и предприниматели 25 декабря с 8 до 16 часов.

Торговые ряды установят в районе дома № 31 по ул. Льва Толстого (на территории парковки, расположенной на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской); ул. Севастопольская, 12 (прилегающая территория к Выставочному залу); ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (территория к ТЦ "П.О.Р.Т."); пр. Солнечный, 11 (на территории к ТЦ "Заречный двор").

На прилавках представят мясо и мясную продукцию, рыбу, мёд и другое, сообщает городской департамент потребительского рынка.