Жительница Тюменской области отсудила у больницы 800 тысяч рублей за смерть сына

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

800 тыс. рублей заплатит жительнице с. Упорово областная больница № 12 (г. Заводоуковск) за смерть сына. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, 19-летний пациент умер из-за некачественно оказанной медицинской помощи.

Как следует из материалов дела, 15 декабря 2019 молодой человек поступил в лечебное учреждение после приступа эпилепсии, во время которого он упал и ударился головой. Диагноз был установлен неправильно, что привело к неверному и несвоевременному выполнению лечения, установили следователи.

Кроме того, это отсрочило начало лечения травмы головы, что поспособствовало прогрессу осложнений. Смерть пациента наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Рассмотрев дело, Заводоуковский районный суд частично удовлетворил иск женщины о компенсации морального вреда.