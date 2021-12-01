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На тюменской "Свезе" начался монтаж новой линии производства большеформатной фанеры

Экономика, 12:40 20 декабря 2021

sveza.ru

На комбинате "Свеза" в Тюмени начался монтаж новой линии производства большеформатной фанеры. Здание, инфраструктура, новое оборудование, по мнению начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олега Сандакова, соответствуют самым высоким стандартам.

"Все продумано до мелочей, - отметил он, посетив тюменский комбинат. - Видно, что здесь работают специалисты своего дела. Важно, что все исполняется в рамках действующего законодательства и чувствуется забота работодателя о своих сотрудниках".

В рамках инвестиционной программы 2021 года комбината "Свеза" в Тюмени планируется осуществить модернизацию и замену линий лущения, модернизацию линии ламинирования фанеры и установку лазерного маркировщика готовой продукции.

Инвестиции в программу составят 200 млн рублей. Первым проектом программы стал монтаж системы контроля покоробленности фанеры. Аналогичное оборудование уже установлено на других комбинатах группы и показало свою эффективность.

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# деревообработка , Олег Сандаков , СВЕЗА

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