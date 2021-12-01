Тюменские тхэквондисты взяли 12 медалей на соревнованиях в Перми

| Фото: департамент спорта Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент спорта Тюменской области ВКонтакте

По три золотых и серебряных, а также шесть бронзовых наград завоевали спортсмены региональной федерации тхэквондо ИТФ Дмитрий Шапкин, Екатерина Жуковская, Алиса Гоменюк и Иван Важенин на турнире "Герой России" в Перми, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Лучший результат показала обладательница красного пояса Алиса Гоменюк. Она завоевала золото в спарринге и поинт стопе и поблагодарила команду за поддержку.

"В финал поинт стопа я вышла сразу, совершенно не волновалась, просто вспоминала, как на тренировках мы всевозможные ситуации прорабатывали с тренером. А вот в финале спарринга было намного сложнее. Моей соперницей была девушка с черным поясом, которая иногда пренебрегала правилами. Мне помогла поддержка моей команды. Очень приятно осознавать, что за тебя болеют, на тебя надеются очень дорогие люди", - сказала Алиса.

Еще одна золотая медаль - у Дмитрия Шапкина. Спортсмену не оказалось равных в тулях. Всего на пермской площадке выступили более 600 спортсменов из 25 субъектов России, представляющие девять федераций боевых искусств.