  • 23 декабря 202123.12.2021четверг
  • USD73,7901
    EUR83,1541
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Илья Пискулин поделится с тюменцами историями взлетов и падений в бизнесе

Экономика, 08:28 23 декабря 2021

группа Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: группа Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Открытая лекция бизнесмена Ильи Пискулина в рамках проекта "Капитаны бизнеса" пройдет в Тюмени 27 декабря в 15 часов. Предприниматель поделится историями создания и развития бизнеса, которые не вошли в его новую книгу "История ИП".

Как сообщают организаторы, на лекции речь пойдет не только об успехах, но и о фатальных ошибках бизнесмена.

Илья Пискулин — генеральный директор архитектурно-брендинговой компании DeVision, основатель ежегодного форума недвижимости "Движение" в Сочи, сооснователь тюменской девелоперской компании "Создатели", "Персона года — 2021" на рынке недвижимости по версии федеральной премии Urban Awards.

Место проведения мероприятия уточняется. Вход свободный, обязательна регистрация.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнесмены , лекция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:28 23.12.2021Илья Пискулин поделится с тюменцами историями взлетов и падений в бизнесе
16:54 22.12.2021У жителей Тюменской области есть возможность получить 60 тыс. рублей на установку газового оборудования
11:52 22.12.2021В Тюмени по итогам акселератора "Социальное лидерство" создано 16 рабочих мест
10:04 22.12.2021Тюменским многодетным мамам расскажут о возможностях запуска своего бизнеса