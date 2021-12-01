Илья Пискулин поделится с тюменцами историями взлетов и падений в бизнесе

| Фото: группа Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: группа Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Открытая лекция бизнесмена Ильи Пискулина в рамках проекта "Капитаны бизнеса" пройдет в Тюмени 27 декабря в 15 часов. Предприниматель поделится историями создания и развития бизнеса, которые не вошли в его новую книгу "История ИП".

Как сообщают организаторы, на лекции речь пойдет не только об успехах, но и о фатальных ошибках бизнесмена.

Илья Пискулин — генеральный директор архитектурно-брендинговой компании DeVision, основатель ежегодного форума недвижимости "Движение" в Сочи, сооснователь тюменской девелоперской компании "Создатели", "Персона года — 2021" на рынке недвижимости по версии федеральной премии Urban Awards.

Место проведения мероприятия уточняется. Вход свободный, обязательна регистрация.