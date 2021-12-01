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В Тюмени разыгрывают билет на финал Кубка мира по лыжным гонкам

Спорт, 08:41 23 декабря 2021

из сообщества "ЦСП72 - Центр спортивной подготовки" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ЦСП72 - Центр спортивной подготовки" во ВКонтакте

Розыгрыш билета на финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени проводит Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий. Итоги подведут в сообществе учреждения во ВКонтакте 27 декабря.

Для участия необходимо подписаться на группу "ЦСП72 - Центр спортивной подготовки", сделать репост поста на свою страницу.

Победитель будет определен с помощью сервиса "Рандомайзер".

Напомним, соревнования пройдут в Тюмени с 18 по 20 марта 2022 года. Зрители увидят звезд лыжных гонок мировой величины.

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# лыжные гонки , розыгрыш

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