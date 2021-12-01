В Тюмени разыгрывают билет на финал Кубка мира по лыжным гонкам
| Фото: из сообщества "ЦСП72 - Центр спортивной подготовки" во ВКонтакте
Розыгрыш билета на финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени проводит Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий. Итоги подведут в сообществе учреждения во ВКонтакте 27 декабря.
Для участия необходимо подписаться на группу "ЦСП72 - Центр спортивной подготовки", сделать репост поста на свою страницу.
Победитель будет определен с помощью сервиса "Рандомайзер".
Напомним, соревнования пройдут в Тюмени с 18 по 20 марта 2022 года. Зрители увидят звезд лыжных гонок мировой величины.