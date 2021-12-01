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Бронетехника военнослужащих помогла восстановить движение на трассе Екатеринбург – Тюмень

Происшествия, 14:45 22 декабря 2021

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Ликвидировать дорожный затор на трассе Екатеринбург – Тюмень помогла бронетехника военнослужащих Центрального военного округа. Был задействован экипаж ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1 дислоцированной под Екатеринбургом воинской части.

Дорожный затор возник в результате серьезного ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей 21 декабря на 133 километре автодороги.

По предварительным данным ГИБДД Свердловской области, КамАЗ выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с фурой МАН. МАН врезался в КамАЗ с полуприцепом и МАЗ, который, в свою очередь, столкнулся автомобилями Lambert и Kia.

Экипаж БРЭМ-1 расчистил дорожное полотно для восстановления движения.

Решение об оказании помощи принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Камышловского района.

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# ДТП , Екатеринбург - Тюмень

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