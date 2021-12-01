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Тюменские дзюдоисты завоевали медали Кубка России

Спорт, 13:10 23 декабря 2021

ЦОП «Тюмень-дзюдо» | Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо»

Четыре награды завоевали тюменские дзюдоисты на Кубке России среди мужчин и женщин в Грозном, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Чемпионский титул в весовой категории до 90 кг получил Роман Донцов. Он одержал на турнире пять побед. Также золото на счету Валерии Таратуниной в весовой категории свыше 78 кг. Тоболячка Татьяна Зольникова стала серебряным призером турнира, Азамат Плиев бронзовым.

ЦОП «Тюмень-дзюдо»

Всего за медали на татами Чеченской Республики боролись 364 спортсмена из 49 субъектов страны.

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# ЦОП Тюмень-дзюдо

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