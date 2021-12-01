Программу расселения аварийного жилья в России продолжат после 1 января 2017 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции о продолжении программы по расселению аварийного жилья, заявил, что программа финансирования на соответствующие цели готовится.

"Я много раз говорил, мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают", - сказал президент.

По его словам, правительство продолжит настраивать механизм выделения финансирования на цели переселения из аварийного жилья.

В настоящее время в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Целевой показатель 2021 года по переселению граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта ″Жилье и городская среда″ Тюменская область выполнила.