Александр Моор: в 2021 году Тюменская область ответила на новые вызовы

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 2021 год проходил под флагом борьбы с коронавирусом, помимо этого регион столкнулся с другими проблемами. Лейтмотивом года стал постоянный поиск баланса при принятии решений, заявил губернатор региона Александр Моор, подводя итоги года, на расширенном заседании правительства 24 декабря.

"Несмотря на все препятствия и вызовы, мы не остановились для достижения наших ключевых целей, - подчеркнул он. - Удалось сохранить и даже увеличить основные показатели экономического развития. Зафиксирован рост индекса промышленного производства. Есть положительная динамика по восстановлению экспорта, который по понятным причинам снижался в 2020 году. По данным за 10 месяцев тюменский экспорт превысили 1 млрд долларов и, что очень важно, 92% от этого экспорта приходится на несырьевые не энергетические товары".

Тюменская область в 2021 году вернула свои позиции и вошла в тройку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. "За год мы поднялись сразу на 9 позиций", - отметил Моор.

Борис Олейник