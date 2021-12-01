В Тюменской области на "ЗапСибНефтехиме" в 2021 году освоили выпуск 56 марок полимеров

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Одним из масштабных событий уходящего года губернатор Тюменской области Александр Моор назвал освоение выпуска 56 марок полимеров на крупнейшем в России гидропиролизном производстве "ЗапСибНефтехима" в Тобольске.

Об этом глава региона сказал на расширенном заседании правительства области 24 декабря.

"Продукция этого завода, - подчеркнул он, - позволяет практически полностью отказаться от импорта популярных полимеров".

Первое полимерное производство мощностью 500 тыс. тонн полипропилена в год начало свою работу в 2013 году. В 2019 году в Тобольске был запущен, а в 2020 году вышел на проектную мощность еще один производственный комплекс мощностью 1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс. тонн полипропилена в год.

В октябре 2021 года нефтегазохимический комплекс "ЗапСибНефтехим" выпустил семимиллионную тонну полимеров.