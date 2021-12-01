Процесс создания игр стал отдельной отраслью искусства, считает эксперт

| Фото: "Хакатон «Харитон» | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Хакатон «Харитон» | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Компьютерные игры становятся инструментом формирования ценностей и образа мышления, а процесс их создания - отдельной отраслью искусства наряду с кинематографом, считает председатель альянса социально ориентированных НКО Тюменской области Михаил Мельцер. Такое мнение он высказал, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России", где обсуждалась тема "игровой" отрасли.

Напомним, специализированный класс для обучения школьников созданию компьютерных игр работает в Тюмени. Проект реализуется на базе центра робототехники в Тюменском технопарке. В лаборатории занимаются ученики 7-11 классов, первые группы уже завершают начальное обучение. В декабре с работой класса ознакомился губернатор Александр Моор.

"Мы присутствуем при глобальной трансформации привычного нам интернета - появляется интернет 3.0. - метавселенные. Инструменты, которые раньше были характерны только для игр - игровой мир, двумерная или трехмерная смоделированная реальность, взаимодействие игроков максимально приближенное к живому общению - проникнут в социальные сети и полностью поменяют архитектуру и само понятие сайтов, переведут интернет из двумерной плоскости в трехмерную", - рассказал Михаил Мельцер.

Он подчеркнул, что в Тюменской области должны быть люди, которые смогут стать востребованными на этих новых виртуальных просторах.

"В рамках этого замечательного проекта имеет смысл уже сегодня раздумывать не только над обучением созданию собственно игр, но и над технологиями построения виртуальных сред для будущих маркетплейсов, библиотек, кинотеатров, тематических культурных пространств", - отметил он.