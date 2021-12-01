Эксперт оценил актуальность запуска в феврале 2022 года центра цифровой трансформации Тюменской области

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Готовность региональных властей катализировать процессы цифрового обновления целых отраслей – это, по мнению председателя альянса социально ориентированных НКО Тюменской области Михаила Мельцера, разумный и дальновидный шаг.

"Новый технологический уклад и следующая за ней глобальная трансформация всех социально-экономических процессов - это реальность сегодняшнего дня, - подчеркнул он, комментирую на онлайн-площадке "Экспертный клуб России" решение о запуске в феврале 2022 года центра цифровой трансформации в Тюменской области.

Новый технологический уклад и следующая за ней глобальная трансформация всех социально-экономических процессов, по его словам, это реальность сегодняшнего дня, и помимо подготовки к переходу в цифровую эру отраслей и предприятий, необходимо готовить к этому и общество.

"Лично мне очень нравится фраза "будущее уже наступило, просто оно распределено в пространстве неравномерно, - подчеркнул он. – На практике это значит, что многие рядовые жители региона недостаточно информированы о новых технологиях и что самое главное не имеют навыков их использования. Мне кажется целесообразным подумать о разработке поощрительных мер для внедрения цифры не только предприятиями, но и домохозяйствами".

Цифровая трансформация, уверен эксперт, должна произойти не только в рабочих цехах и офисном пространстве, но и в головах тех, кто хочет не отстать от будущего.