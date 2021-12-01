  • 27 декабря 202127.12.2021понедельник
  • USD73,1886
    EUR82,9300
  • В Тюмени -10..-12 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Эксперт оценил актуальность запуска в феврале 2022 года центра цифровой трансформации Тюменской области

Общество, 13:05 27 декабря 2021

admtyumen.ru

Готовность региональных властей катализировать процессы цифрового обновления целых отраслей – это, по мнению председателя альянса социально ориентированных НКО Тюменской области Михаила Мельцера, разумный и дальновидный шаг.

"Новый технологический уклад и следующая за ней глобальная трансформация всех социально-экономических процессов - это реальность сегодняшнего дня, - подчеркнул он, комментирую на онлайн-площадке "Экспертный клуб России" решение о запуске в феврале 2022 года центра цифровой трансформации в Тюменской области.

Новый технологический уклад и следующая за ней глобальная трансформация всех социально-экономических процессов, по его словам, это реальность сегодняшнего дня, и помимо подготовки к переходу в цифровую эру отраслей и предприятий, необходимо готовить к этому и общество.

"Лично мне очень нравится фраза "будущее уже наступило, просто оно распределено в пространстве неравномерно, - подчеркнул он. – На практике это значит, что многие рядовые жители региона недостаточно информированы о новых технологиях и что самое главное не имеют навыков их использования. Мне кажется целесообразным подумать о разработке поощрительных мер для внедрения цифры не только предприятиями, но и домохозяйствами".

Цифровая трансформация, уверен эксперт, должна произойти не только в рабочих цехах и офисном пространстве, но и в головах тех, кто хочет не отстать от будущего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Михаил Мельцер , центр цифровой трансформации

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:23 27.12.2021Юный житель Урала побывал за штурвалом самолета благодаря "Елке желаний"
13:48 27.12.2021В Тюменской области от коронавируса вылечились 913 человек
13:19 27.12.2021Платье мечты получила маленькая тюменка на акции "Елка желаний"
13:05 27.12.2021 Эксперт оценил актуальность запуска в феврале 2022 года центра цифровой трансформации Тюменской области