Качество жизни регионов зависит, по мнению эксперта, не только от наличия денег, но и от грамотного распоряжения ими

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В обеспечение качества жизни регионов значительную роль играет не только наличие денег, но и грамотное ими распоряжение. Такую точку зрения высказал главный редактор портала "ЯСНО", член Общественной палаты Краснодарского края Алексей Костылев при обсуждении рейтинга регионов по качеству жизни, составленный Агентством стратегических инициатив (АСИ).

"В Топ-6 вошли преимущественно относительно богатые регионы, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России. - Однако попадание в первую десятку регионов не с самым большим бюджетом дает почву для некоторых выводов".

Рейтинг регионов по качеству жизни, составленный АСИ, возглавили Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Также в первой десятке рейтинга оказались Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь и Тульская область.

При подготовке рейтинга оценивались десять направлений: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела. В совокупности в регионах России были опрошены 42 тыс. человек разного пола, возраста и семейного положения.

"Попадание в первую десятку регионов не с самым большим бюджетом дает почву для некоторых выводов, -считает эксперт из Краснодара. - Действительно, значительную роль играет не только наличие денег, но и грамотное ими распоряжение. И это может формироваться не только уровнем качества предоставляемых населению услуг, но и психологическим климатом в регионе. Последний формируется совокупностью факторов, в числе которых повестка СМИ, позиция руководителей региона и лидеров общественного мнения, социальная реклама".

Кроме того, считает Алексей Костылев, надо еще учитывать так называемый "парадокс Истерлина", согласно которому уровень счастья лишь на определенном этапе зависит от финансового благосостояния. Далее начинают действовать иные факторы.