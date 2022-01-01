50 предпринимателей открыли свое дело в Тюмени по программе самозанятости

| Фото: Владимира Васильева | Фото: Владимира Васильева

1 тысяча 289 безработных граждан обратились в органы службы занятости населения Тюменской области в 2021 году за поддержкой в поиске работы. 151 человек получил единовременную финансовую помощь в размере до 192 тыс. рублей по программе самозанятости.

Об этом сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

"Более 29 миллионов рублей было выделено в 2021 году на программу самозанятости. Около 50 предпринимателей открыли свое дело в Тюмени, 30 человек - в других городах Тюменской области. В лидерах - Тюменский район, где собственное дело при содействии органов службы занятости открыли десять безработных граждан, в остальных районах региона предпринимательскую деятельность начали в среднем три-четыре безработных гражданина. Среди основных видов деятельности, в которых безработные граждане решили реализовать свою предпринимательскую инициативу: сфера услуг (парикмахерские, салоны красоты, юридические и бухгалтерские, клининговые услуги), торговля, производство одежды и аксессуаров", - добавил он.

Для расширения возможностей предпринимательской деятельности граждан перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных дополнен 14 позициями творческой направленности: руководитель кружка (клуба по интересам, секций, студий), фитодизайн, искусство цифровой видеосъемки, косторезное дело, дизайн мебели, 3D моделирование в кондитерском искусстве и другие. В настоящее время формируются учебные группы по данным направлениям.

По словам Александра Сидорова, такая форма поддержки необходима для людей, которые остались без работы.

"Стимулирование предпринимательской инициативы граждан является одним из важных направлений в содействии занятости населения. Достаточное число безработных граждан стремится работать не по найму, а открывать собственное дело. Развиваются новые профессиональные области, такие, как изготовление редких, штучных товаров, выполнение индивидуальных, сделанных под заказ работ. Данная работа осуществляется совместно с представителями инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе с Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области", представителями предпринимательского сообщества, органами надзора и контроля. На 2022 год запланировано оказание финансовой помощи на открытие собственного дела 126 безработным гражданам", - пояснил он.

Предприниматель из Ишима Владимир Васильев считает, что программа самозанятости важна для развития собственного бизнеса. Он обратился в отделение ГАУ Центра занятости населения Тюменской области по городу Ишиму и Ишимскому району с вопросом трудоустройства в ноябре 2021 года, так как по состоянию здоровья был вынужден уволиться с места работы. В декабре он уже получил финансовую помощь, закупил оборудование и открыл мастерскую по по изготовлению изделий из свинца собственной марки, силиконовых приманок, различных прикормочных смесей.

| Фото: Владимира Васильева | Фото: Владимира Васильева

"Опыт работы индивидуальным предпринимателем у меня уже есть, так что было несложно решить все организационные вопросы. Приятно получить финансовую поддержку со стороны государства. Я приобрел тигель для плавки свинца, электрический шприц для плавки силикона, более 20 форм для грузов и приманок", - рассказал он.

Владимир Васильев открыл свою торговую точку, расположенную в городе Ишиме, а также онлайн магазин рыболовных изделий. "Товар пользуется спросом среди рыбаков, также свою продукцию поставляю в Тюмень, Омск", - отметил предприниматель.

В заключение Владимир Васильев пожелал начинающим предпринимателям все хорошо просчитать: "Кто начинает с нуля заниматься предпринимательской деятельностью, нужно очень хорошо подумать, изучить налоговое законодательство, работу с кассовыми аппаратами".

Ирина Шемякина