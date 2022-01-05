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В программе "Поддержка создателей" для творческих тюменцев появятся новые полезные слоты

Общество, 16:01 05 января 2022

сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте

Программа "Поддержка создателей" для творческих молодых людей от мультицентра "Контора пароходства" продолжит работу в 2022 году. В ней появятся новые слоты.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель отдела поддержки сообществ Ирина Вадачкория.

Какие именно новшества пополнят программу, станет известно позднее. Наполнение находится на стадии согласования.

"Будут более крупные, более полезные слоты, связанные с обучением, стажировкой. Главная задача программы на 2022 год - выход региональных создателей на федеральную повестку, чтобы о них знали не только в Тюмени, но и по всей России", - добавила руководитель отдела поддержки сообществ.

По итогам 2021 года было получено 93 заявки на участие в программе поддержки. В итоге организаторы определили 30 человек, которым оказали поддержку.

"В этом году поддерживали как постоянных участников проектов, так и абсолютно новых. У нас были консультации юриста и бухгалтера. В следующем году их не будет в списке доступных мер поддержки", - поделилась Ирина Вадачкория.

Заявиться на программу могли создатели образовательных проектов, лекций, мастер-классов, креативных ивентов, урбанистических или архитектурных проектов. Также ждали авторов, специализирующихся на креативных индустриях: современном искусстве, IT-технологиях, дизайне, кино, медиа и PR, моде, музыке. Лучшим оказывают помощь в продвижении начинаний.

Инна Пахомова

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# Контора пароходства , молодежь , творчество

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