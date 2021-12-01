Топ-6: люди года в Тюменской области

Коллаж: ИА "Тюменская линия" Коллаж: ИА "Тюменская линия"

Люди в белых халатах – безусловные герои современности. Перечислить имена всех невозможно. И это не только врачи, но и медперсонал среднего звена, лаборанты, студенты-медики вкладывают второй год максимум усилий в борьбе с пандемией. Такой нагрузки мир давно не видел и тюменские специалисты не спасовали.

Каждая спасенная от COVID-19 жизнь – это коллективная борьба. Самой яркой победой в ней стала история молодой мамы Азалии Рябиковой, у которой отказали легкие и остановилось сердце из-за COVID-19. Но через 44 дня на аппарате ЭКМО и 72 суток на ИВЛ она вернулась к мужу и ребенку.

И, конечно, надо понимать, что врачи, работающие в многопрофильных больницах, поликлиниках не уступают своим коллегам, ведь другие болезни с приходом коронавируса никто не отменял.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожарные – не менее бесспорные герои уходящего 2021 года. Противостоять бушующей огненной стихии днями и ночами, для этого надо иметь особую смелость. Лесные пожары – сезонная и достаточно привычная вещь, но такого масштаба они в Тюменской области не достигали. По сравнению с 2020 годом число лесных пожаров выросло примерно в три раза - до 673. Огнем пройдено около 193 тыс. га.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще одно важно и даже принципиальное достижение 2021 года - мировой рекорд паралимпийца легкоатлета Антона Прохорова из Ишима на играх в Токио и его золотая награда. Во времена, когда спорт становится частью политических интриг, получить безоговорочное признание – особая заслуга.

"Медаль – это не "пришел, увидел, победил". Я к ней шел 12 лет. Я, когда пробежал на Паралимпиаде, смотрю – меня показывают, поднимаю руки вверх, не понимаю да или нет. Когда понял, что я - первый, конечно обрадовался. И за себя, и за тренера, и за Тюменскую область – у нас же еще не было такой золотой медали", - рассказал спортсмен.

13 сентября ишимец получил из рук президента страны Владимира Путина орден Дружбы.

| Фото: администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Интеллектуальный герой года не только Тюменской области, но и всей страны – преподаватель физики Екатерина Костылева, завоевавшая звание Учитель года России.

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Сострадательные люди года - экипаж ледокола "Александр Санников", который не проплыл мимо и спас замерзающую собаку во льдах Обской губы.

Напомним, скитавшейся несколько дней собаке по кличке Айка, повезло, когда ее заметили с борта ледокола, принадлежащего компании "Газпром нефть", и проявили неравнодушие, развернув спасательную операцию.

| Фото: ООО «Газпромнефть-Ямал» | Фото: ООО «Газпромнефть-Ямал»

Еще одним значимым человеческим поступком считаем в 2021 году первый арктический заплыв Первый арктический заплыв моржей из Тюмени между двумя ледоколами включен в Книгу рекордов России между двумя ледоколами.

В конце сентября семь спортсменов преодолели дистанцию в 1 км в течение 20 минут при температуре воды в 5 градусов. Состоялось три заплыва по два человека и один заплыв запасного спортсмена.

Тюменская команда сделала то, чего еще никому не удавалось за Полярным кругом.

| Фото: Газпромнефть – Ямал | Фото: Газпромнефть – Ямал

Евгения Тенегина