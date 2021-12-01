Тюменская область получит более 128 млн рублей на ремонт и оснащение школ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область в течение двух лет получит из федерального бюджета более 128 млн рублей на ремонт и оснащение школ. В 2022 году на эти цели поступит 105 млн 301, 8 тыс. рублей, в 2023 - 23 млн 258,5 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего в ближайшие два года на капитальный ремонт и оснащение школ 2 тыс. учебных заведений страны из федерального бюджета будет направлено более 91,6 млрд рублей.

Деньги поступят 80 регионам. Список первоочередных объектов капремонта был сформирован на основе их заявок. В некоторых субъектах понадобится провести работы в одной-двух школах, в других – счёт идёт на десятки. Федеральные субсидии на эти цели будут поступать на принципах софинансирования.

"Наши дети должны учиться в хороших, современных школах. И принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования", – отметил на заседании правительства 24 декабря Михаил Мишустин.

По поручению президента России всего до конца 2026 года будет отремонтировано 7,3 тыс. зданий общеобразовательных организаций. Работа ведётся в рамках государственной программы "Развитие образования".