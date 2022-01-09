В Тюмени на озере Андреевском пройдет турнир "Гонка за лидером"

| Фото: федерации рыболовного спорта Тюменской области | Фото: федерации рыболовного спорта Тюменской области

Ежегодный турнир по безнасадочной ловле "Гонка за лидером" пройдет на озере Андреевское 9 января 2022 г. Соревнования для рыбаков организованы в два тура. В каждом из которых по четыре сектора.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал руководитель федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.

"В каждом секторе нужно поймать определённое количество рыбы: в первом - одну, второй - две, третий - три, и, соответственно, в четвертом - четыре. В итоге должно быть поймано 10 рыб. На каждый сектор даётся 20 минут. Если по какой-то причине не удалось поймать нужное количество рыбы в одном из секторов, есть возможность доловить в следующем. Данный формат очень интересный, азартный", - говорит он.

Участвовать в турнире могут все желающие. Рыбакам на удочку попадут окунь, карась, плотва, судак, ёрш, щука. Главное условие - никакой наживки.

По итогам соревнований победителей ждут дипломы и подарки от спонсоров. Предусмотрена и уха, но если позволит погода, добавил Игорь Савиных.

Анжела Лебедева